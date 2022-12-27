Тіло чоловіка виявили неподалік рідного села, біля болота та чагарників

Зниклого 51-річного мешканця Рівненщини знайшли мертвим неподалік болота. Мешканця села Яцьковичі розшукували впродовж двох тижнів. Попередньо, на тілі не знайшли слідів насильства, але точні причини смерті встановить судмедекспертиза.

Нагадаємо, щодо зникнення брата до поліції звернулась його сестра, 45-річна жителька села Яцьковичі Березнівської громади. Востаннє чоловіка бачили пообіді 13 грудня, він пішов з дому у невідомому напрямку і на зв'язок не виходив. До правоохоронців жінка звернулась того ж дня. Вона також розповіла, що брат мешкав сам і періодично зловживав алкоголем.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у вівторок, 27 грудня, близько 16:15 тіло 51-річного чоловіка виявили у селі поблизу болота та чагарників.

«Попередньо під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили: його відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті», – йдеться у повідомленні.