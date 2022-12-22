У Рівному 12-річний школяр, якого оголосили у розшук, сам повернувся додому. Ховався він відносно недовго, близько восьми годин. Хлопець пояснив, що не хотів повертатись додому через конфлікт з рідними. Поліцейські провели зі школярем виховну бесіду, аби він більше так не чинив.

Нагадаємо, повідомлення від матері хлопця надійшло до поліції о 20:20 вчора, 21 грудня. Жінка повідомила, що 12-річний син о 16:30 вийшов від бабусі та дідуся, які проживають у Рівному, із наміром їхати додому у село Забороль Рівненського району. Втім, додому він так і не прийшов.

«Поліцейські обстежили місцевість у напрямку населеного пункту, де проживала дитина, та, власне, село Забороль. Також перевірили пункти обігріву, вокзали, вулиці обласного центру, орієнтували на розшук зниклого громадськість. Близько 01:00 ночі дитина сама повернулась до оселі бабусі та дідуся», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Школяр пояснив, що весь цей час ховався у багатоповерхівці, аби не повертатись додому через конфлікт із рідними.

Жодних протиправних дій відносно нього вчинено не було. Поліцейські провели із дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки у майбутньому.