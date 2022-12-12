У селі Пашева на Рівненщині місцевий мешканець знайшов останки тіла. За попередньою інформацією, це може бути безвісти зникла місцева мешканка, яка перебувала у розшуку з 29 липня. Наразі рештки тіла відправили на експертизу, яка допоможе точно з'ясувати особу загиблої.

Людські рештки неподалік узбіччя поблизу села Пашева Боремельської громади виявив у неділю, 11 грудня, місцевий мешканець і звернувся до поліції.

«За результатами огляду місця події із залученням судмедексперта поліцейські попередньо з’ясували, що виявлені останки та фрагменти одягу можуть належати безвісти зниклій місцевій жительці, яка перебуває у розшуку із 29 липня цього року», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Вилучені останки відправлено для проведення експертиз.