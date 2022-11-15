Поліцейські знайшли неповнолітнього втікача на одній з заправок у Рівному

Поліція знайшла 16-річного юнака з селища Зарічне, який втік з дому на автомобілі батьків. Під час поїздки хлопець пошкодив колесо автомобіля, тому залишив транспорт у місті Дубровиця, за 50 км від дому. Після цього він приїхав у Рівне, де його й знайшли на одній з міських заправок. Як він дістався сюди, наразі невідомо. Поліцейським підліток пояснив, що хотів «побути дорослим та погуляти».

Зазначимо, що хлопець пішов з дому пообіді в суботу, 12 листопада. Без дозволу батьків 16-річний юнак взяв автомобіль Renault Scenic і поїхав у невідомому напрямку. Наступного дня його бачили у селі Сварицевичі, що за майже 30 км від його рідного селища Зарічне.

Про те, що хлопця знайшли, прес-служба поліція Рівненщини повідомила у вівторок, 15 листопада. Хлопець перебував на заправці, що по вулиці Мельника у Рівному. Щоправда, він був без авто, оскільки в процесі переїздів він пошкодив колесо і тому залишив легковик у місті Дубровиця.

«Жодних протиправних дій відносно неповнолітнього вчинено не було. Він пояснив поліцейським, що хотів побути дорослим та погуляти. Втім, про скоєне щиро шкодує», – зазначають правоохоронці.

Із сім’єю, яка є благополучною та на обліках не перебуває, правоохоронці провели профілактичну бесіду. Адмінпротоколів на батьків не складали.