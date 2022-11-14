16-річного Назара Масевича розшукують правоохоронці

Поліція Рівненщини оголосила у розшук 16-річного Назара Масевича, який зник два дні тому. Хлопець без дозволу батьків взяв автомобіль Renault Scenic і поїхав у невідомому напрямку. Востаннє його бачили 13 листопада за 27 км від дому.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, підліток зник близько 15:00 у суботу, 12 листопада. Хлопець взяв автомобіль без дозволу батьків і поїхав з дому. Востаннє 16-річного Назара бачили у неділю, 13 листопада, в обідню пору у селі Сварицевичі.

Автомобіль, на якому може пересуватися хлопець, це Renault Scenic з номерним знаком ВК4569ВН. Колір – «сірий металік», задня кришка багажника дещо темніша.

Прикмети: зріст – 163-165 см, русяве волосся, світло-коричневі очі, худорлявої тіло будови, трішки картавить. Був одягнутий у чорну куртку, чорні із білими смужками спортивні штани, чорні кросівки.

«Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Назара Масевича, просимо повідомити до поліції за номерами телефонів: 098-87-49-802, 098-65-69-6390, (96) 581 61 89 і 102», – закликає поліція.