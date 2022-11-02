Поліцейський офіцер громади відвіз чоловіка до рідного брата

У селі Шубків на Рівненщині знайшли 65-річного чоловіка, який за день відійшов від дому на 25 км. Він пояснив, що пішки йде у село Шпанів неподалік Рівного, але заблукав. Поліцейський відвіз чоловіка до рідного брата, який мешкає у сусідній громаді.

Немісцевого перехожого виявила мешканка села Шубків близько 17:00 у вівторок, 1 листопада. За її словами, незнайомець здавався розгубленим.

«Поліцейський оперативно знайшов його на виїзді із населеного пункту. На запитання куди той рухається відповів, що у Шпанів, утім, де зараз знаходиться — не знає. Пенсіонер назвав свої дані та сказав, що блукає уже із дев’ятої ранку. За цей час відійшов понад 25 км від свого місця проживання», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Поліцейський сконтактував з колегою з іншої громади та розшукав номер рідного брата чоловіка. З’ясувалось, що той уже його шукає.

Правоохоронець відвіз знайденого 65-річного чоловіка родичу. Наразі з ним все добре.