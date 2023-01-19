Дівчина вийшла з дому зранку 18 січня. Її розшукали ввечері того ж дня

У Києві на вокзалі знайшли 16-річну дівчину з Рівненщини, яку розшукували родичі. Як виявилось, неповнолітня поїхала у Дніпро до свого хлопця. Вочевидь, опікунка про це не знала, оскільки вона звернулась у поліцію і попросила знайти втікачку. Відомо, що з неповнолітньою все добре, її повернули родичам.

Повідомлення про зникнення дівчини надійшло до поліції близько 16:30 у середу, 18 січня. До правоохоронців звернулась 51-річна опікунка неповнолітньої, переселенка з Запоріжжя, яка нині мешкає у селі Обарів Городоцької громади.Вона розповіла, що близько 08:00 вийшла з дому та не повернулася її 16-річна підопічна. На телефонні дзвінки не відповідає.

«Правоохоронці встановили, що дівчина на вокзалі у Рівному сіла на автобус, який їхав до столиці. Сконтактувавши із київськими колегами, передали їм орієнтування. Столичні поліцейські близько 21:30 розшукали втікачку на залізничному вокзалі», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Працівникам ювенальної превенції 16-річна дівчина пояснила, що їхала у місто Дніпро до хлопця. Правоохоронці передали неповнолітню родичам.