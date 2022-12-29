28-річного зловмисника затримали і доправили у рівненське відділення поліції

У селищі Клевань поліцейський офіцер громади виявив 28-річного крадія. Як з'ясувалось під час перевірки, чоловіка розшукувала київська поліція за крадіжку, яку він скоїв у грудні минулого року. Зловмисника затримали і доправили до рівненського відділення поліції.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, крадія виявив поліцейський офіцер громади селища Клевань у середу, 28 грудня. Під час патрулювання селища правоохоронець помітив на одній з вулиць чоловіка.

«Під час спілкування та перевірки з’ясувалось, що його розшукують правоохоронці Києва за крадіжку, вчинену у грудні минулоріч», – йдеться у повідомленні.

Відтак поліцейський доправив 28-річного зловмисника до рівненського відділення поліції, а також повідомив про інцидент столичних поліцейських.