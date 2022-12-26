Чоловік розпиляв труби та поклав у багажник. Втім, одразу на виїзді з РДА його зупинила поліція

У Радивилові поліцейські випадково виявили злодія, який викрав металеві труби з будівлі колишньої райдержадміністрації. Чоловік спеціально взяв з собою інструмент та в підвалі розпиляв труби на невеликі шматки. Тоді переніс їх у автомобіль і поїхав, але на виїзді з РДА його авто помітили правоохоронці. Крадій зізнався у скоєному і пояснив, що вирішив вкрасти труби, бо, на його думку, тут вони нікому не були потрібні.

Чоловіка на крадіжці викрили інспектори сектору реагування патрульної поліції відділення у Радивилові в неділю, 25 грудня. Близько 08:30 правоохоронці поверталися із патрулювання, як у поле зору потрапив автомобіль Ford Escort, який виїхав із території вже недіючої райдержадміністрації.

«Оскільки адмінприміщення фактично недіюче, поліцейські запідозрили можливе вчинення протиправних дій. Під час перевірки документів у 71-річного водія, жителя села Бугаївка, поліцейські побачили, що на розкладених сидіннях у салоні знаходяться металеві труби, походження яких чоловік не зміг пояснити», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Як з'ясували слідчі, чоловік працює черговим в адмінприміщенні. Під час своєї зміни він зайшов у підвальне приміщення та кутовою шліфувальною машинкою, яку заздалегідь взяв із собою, розрізав на частини металеві труби, що там були, і в подальшому переніс до авто. Чоловік у скоєному зізнався і пояснив: вирішив, що труби нікому не потрібні, а йому знадобляться у господарстві.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.