31-річний крадій необачно залишив чіткий слід на снігу біля обкраденого магазину

У селі Іванівка неподалік Сарн поліція знайшла злодія, який обікрав сільський кіоск на 2,3 тис. грн. Крадія видав залишений відбиток взуття на снігу. Правоохоронці, перевіряючи 31-річного підозрюваного, порівняли відбиток з його взуттям, і з'ясували, що слід залишив цей чоловік. Зрозумівши, що його викрито, чоловік зізнався у скоєному. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, йому загрожує до восьми років тюрми.

Близько 09:00 у середу, 21 грудня, до поліції надійшло повідомлення від 47-річної працівниці торгового кіоску в селі Іванівка про порушену обстановку у приміщенні. Поліцейські встановили, що невідомий, відкривши пластикове вікно, проник всередину торгового павільйону, звідки викрав із каси 2,3 тис. грн.

«Під час огляду місця події поліцейські вилучили слідову інформацію, зокрема і відбитки взуття. Під час документування злочину у поле зору правоохоронців потрапив чоловік, який «крутився» поблизу та помітно нервував. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили, що відбиток взуття 31-річного жителя села Іванівка збігався зі слідами, залишеними на снігу біля кіоска», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Зрозумівши, що його викрито, чоловік зізнався у скоєному. Відомо, що частину вкрадених грошей він встиг витратити, але решту 1,8 тис. грн у нього вилучила поліція. Також слідчі вилучили лом і взуття, все це скерують на експертизу.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловікові загрожує до восьми років тюрми.