Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОВА оцінив збитки в 3 тис. грн

На Рівненщині судитимуть 42-річного уродженця Росії, який вкрав знаки «напрямок повороту». Чоловік планував продати вкрадені дорожні знаки, але йому завадила поліція. За крадіжку в умовах воєнного стану йому загрожує до восьми років ув'язнення. Крім того, відомо, що його вже притягували до відповідальності за майнові злочини.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в понеділок, 8 серпня. Слідчі встановили, що 42-річний уродженець Росії, який мешкає у селі Ільпінь на Рівненщині, ввечері 25 травня демонтував і вкрав з вулиці Миру в селі Ільпінь дорожній знак «напрямок повороту». За п'ять днів він вкрав решту аналогічних вказівників.

«Згідно із товарознавчою експертизою зловмисник спричинив департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОВА майнову шкоду майже на три тисячі гривень. Викрадені знаки продати не встиг — слідчі вилучили їх за місцем проживання зловмисника», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Відомо, що у момент скоєння крадіжки чоловік мав не погашену судимість, зокрема, за майнові злочини. Водночас у поліції зазначають, що пом'якшувальною обставиною може стати каяття обвинуваченого та сприяння слідству.

Обвинувальний акт у цій справі слідчі скерували до суду. Згідно з санкцією ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану), чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.