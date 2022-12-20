Крадій побив вікно у торговому залі і пошкодив стелаж з продуктами

У селі Висоцьк неподалік Дубровиці власник сільського магазину самотужки затримав злодія. 54-річний зловмисник пробрався у приміщення магазину вночі і хотів викрасти продукти з морозильної камери. Однак власник приміщення затримав крадія, а тоді викликав поліцію. За замах на крадіжку в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує вісім років тюрми.

Злодія викрили близько 23:00 у понеділок, 19 грудня. До правоохоронців звернувся 32-річний мешканець села Висоцьк, який повідомив, що до його магазину проник злодій. Зловмисника чоловік затримав самотужки і утримував до приїзду поліції.

«Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 54-річний житель сусіднього села Городище шляхом віджиму замка вхідних дверей, проник у приміщення, після чого розбив віконне скло у торговому залі, пошкодив стелаж з продуктами та відкрив морозильну камеру, звідки планував здійснити крадіжку», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (замах на крадіжку). Незабаром чоловікові оголосять підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення. У поліції додають, що чоловік уже потрапляв у поле зору поліцейських за майнові злочини.