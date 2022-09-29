Автозлодія вдалося затримати за допомогою камер відеоспостереження

Львівські поліцейські затримали 42-річного мешканця Рівненщини, який викрав позашляховик Toyota Land Cruiser 200 на автостоянці у Львові. Затримати автозлодія допомогли камери відеоспостереження «Безпечна Львівщина».

Як повідомили у четвер, 29 вересня, в поліції Львівщини, вночі на одній з міських стоянок викрали Toyota Land Cruiser 200, який належить 34-річному жителю Львова. За допомогою камер відеоспостереження «Безпечна Львівщина» поліцейські оперативно встановили, що викрадений автомобіль їде в бік Рівненської області. Вже невдовзі затримали злодія, причетного до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ним виявився 42-річний мешканець Рівненщини.

Під час обшуків у затриманого та на автошротах поліцейські вилучили докази

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка, а також на кількох автошротах у Рівненській області, де відбувалися розборки автомобілів, правоохоронці виявили та вилучили ключі від різних машин, інструменти для зламу автозамків та пристрої для сканування сигналізації, засоби подавлення радіоелектронного радіозв'язку, комплектуючі та запчастини до автомобілів, номерні знаки, а також зброю та інші речові докази. Все вилучене скерували на експертне дослідження.

28 вересня мешканцю Рівненщини повідомили підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом (ч.3 ст.289 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють усіх причетних до скоєння злочину.