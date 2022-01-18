Патрульні знайшли автомобіль на парковці одного з торгових центрів

У Івано-Франківську чоловік заявив поліції про викрадення автомобіля Ford. Чоловік пояснив поліцейським, що ввечері залишив авто біля свого будинку, а ранком автомобіля вже не виявив. Після того, як поліцейські знайшли автомобіль біля торгового центру, чоловік зізнався, що заявив про викрадення, бо забув де припаркувався, повідомили в прес-службі патрульної поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про викрадення авто на вул. Стуса у Івано-Франківську поліцейські отримали у понеділок, 17 січня. Чоловік повідомив поліцейським, що його автомобіль Ford викрали.

«Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, інспектори з’ясували, що чоловік увечері залишив авто біля свого будинку, в зранку виявив його відсутність. Патрульні пропатрулювали прилеглі території та відшукали автомобіль на парковці одного з торгових центрів», – йдеться у повідомленні прес-службі патрульної поліції.

Після того як патрульні знайшли автомобіль, чоловік зізнався, що забув де саме запаркував авто. Поліцейські винесли 31-річному чоловіку постанову, за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за це передбачений штраф від 850 до 3,4 тис. грн.