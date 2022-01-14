Пішоход переходив дорогу на нерегульованому переході

У Івано-Франківську 45-річний водій Skoda збив 30-річного пішохода, який перебував на проїжджій частині дороги. Пішохода з травмами госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Поліцейські перевірили водія – він перебував у стані наркотичного і алкогольного сп’яніння, повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про ДТП на вул. Вовчинецькій у Івано-Франківську поліцейські отримали о 20:37 у четвер, 13 січня. «Водій автомобіля Skoda вчинив наїзд на пішохода, 1991 року народження, який перебував на проїжджій частині дороги на нерегульованому переході. Потерпілий наразі у лікарні. Водія, 1976 року народження, мешканця Івано-Франківська, перевірено на стан сп’яніння - перебував у наркотичному і алкогольному сп’янінні», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

За фактом ДТП поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2-1 ст. 286 ККУ. Йдеться про порушення правил дорожнього руху. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.