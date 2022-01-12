Водій Renault Trafic, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу

Поблизу Івано-Франківська на дорозі між селами Черніїв та Марківці сталась ДТП за участі одразу чотирьох автомобілів. 45-річний водій Renault Trafic, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де спочатку зіштовхнувся з вантажівкою Mercedes, а потім з легковиками Volkswagen та Opel. Внаслідок ДТП водіїв Renault та Volkswagen госпіталізували в лікарню, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Аварія між селами Черніїв та Марківці поблизу Івано-Франківська сталась близько 17:50 у вівторок, 11 січня. «Водій транспортного засобу марки Renault Trafic, номерний знак Республіка Польща, 45-річний житель села Велика Кам'янка П'ядицької територіальної громади Коломийського району, рухаючись по автодорозі Н-10 зі сторони села Марківці в напрямку села Черніїв та маючи намір виконати маневр обгону, не переконався, що це буде безпечним та не створить перешкоди іншим учасникам руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з транспортним засобом Mercedes, під керуванням 54-річного жителя міста Могилів-Подільський Вінницької області», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення.

В подальшому водій Renault Trafic зіштовхнувся з автомобілями Volkswagen Golf під керуванням 6з-річного львів'янина та Opel Kadett під керуванням 23-річного франківця, які рухалися позаду вантажівки. Внаслідок ДТП водіїв Volkswagen Gol та Renault Trafic з травмами різного ступеня госпіталізували у обласну лікарню.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області повідомили, що водіїв Opel Kadett та Mercedes перевірили на стан сп'яніння, вони тверезі. Результат перевірки крові водіїв Renault Trafic та Volkswagen Golf наразі невідомий.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.