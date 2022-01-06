Любомир Жупанський отримав підозру через два роки після ДТП, після чого одразу втік за кордон

Поліція затримала екс-секретаря Коломийської міськради Любомира Жупанського, який причетний до смертельного наїзду на двох пішоходів. Екс-депутата затримали у Польщі після двох років переховування, у середу, 5 січня, його взяли під арешт.

Про затримання колишнього депутата з Прикарпаття 6 січня повідомила прес-служба Нацполіції України. «Після кількох років переховування за кордоном фігуранта затримали правоохоронні органи на території Республіки Польща. 4 січня цього року правопорушника екстрадували в Україну в рамках міжнародного співробітництва. Вчора, 5 січня, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва експосадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У листопаді 2016 року Любомир Жупанський за кермом Audi наїхав на 85-річного та 71-річного пішоходів на неосвітленій ділянці дороги біля села Одаї Тисменицького району. Внаслідок наїзду один із чоловіків помер на місці ДТП, а інший – по дорозі до міської лікарні.

Після двох з половиною років розслідування слідчі офіційно висунули Любомиру Жупанському про підозру у смертельній ДТП, після чого той одразу ж покинув територію України – із квітня 2019 року екс-депутат перебував у міжнародному розшуку.

Любомиру Жупанському інкримінують ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху), що загрожує десятьма роками позбавлення волі.