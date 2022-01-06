У водія та пасажирів фіри виявили важкі травми

Внаслідок вечірньої ДТП із фірою на об'їзній Костополя на Рівненщині постраждало восьмеро осіб. Аварія сталася близько 18:10 у середу, 5 січня, коли водій фіри різко повернув із узбіччя на смугу руху, по якій їхало Renault Megane. У результаті зіткнення водій та троє пасажирів фіри отримали важкі травми. Окрім них госпіталізували і сім'ю, яка перебувала у салоні автомобіля, у тому числі дворічного та семирічного хлопчиків.

Про ДТП на об'їзній Костополя повідомив керівник Патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук. «Близько 18:10 на трасі Городище–Рівне–Старокостянтинів водій гужового транспорту, рухаючись по узбіччю смуги для руху зустрічного транспорту зі сторони міста Сарни у бік Рівного, різко здійснив маневр повороту праворуч, виїхавши на проїзну частину дороги, в результаті чого допустив зіткнення з Renault Megane, що рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та три пасажири гужового транспорту (всі в тяжкому стані), водій, пасажирка, а також двоє дітей, які перебували в салоні авто», – написав Сергій Мерчук.

За інформацією медиків, у водія та усіх пасажирів Renault Megane виявили закриті черепно-мозкові травми та струс головного мозку. Втім, у водія та пасажирів фіри травми виявились значно серйознішими. У повідомленні Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги вказано, що приїхавши на виклик і побачивши кількість травмованих медики були змушені викликати додаткові «швидкі».

Відомо, що у момент ДТП на фірі перебували четверо чоловіків (за даними медиків – 68-, 64-, 32- та 25-річний, а за даними поліції на фірі були 32-річний та 37-річний чоловіки). В одного із них відчувався різкий запах алкоголю, але невідомо, чи це був водій, чи пасажир. Троє із них отримали закриті черепно-мозкові травми, забій або струс головного мозку та рани обличчя. У 37-річного чоловіка медики зафіксували відкриту черепно-мозкову травму.

29-річного водія автомобіля госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоями на обличчі, схожі травми отримала і 30-річна пасажирка авто (у неї також виявили перелом руки), а також двоє їх синів – дворічний та семирічний. Після надання медичної допомоги водія та двох синів відпустили додому.

Також у цій ДТП загинули двоє коней, які тягнули фіру. Наразі поліція встановлює усі обставини цієї ДТП. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі внесли відомості до реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ, винуватцю зіткнення загрожує до семи років ув'язнення.