Внаслідок потрійної ДТП на перехресті вулиць Липинського та Бетховена у Львові госпіталізували 37-річну пасажирку Skoda Octavia. За інформацією поліції, аварія трьох легкових авто сталася близько 18:50 середи, 5 січня. Втім, правоохоронці ще встановлюють детальні обставини зіткнення.

«Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трьох автомобілів: Fiat Scudo під керуванням 19-річного львів’янина, Skoda Octavia, якою керував 43-річний житель Червонограда, та Opel Insignia під керуванням 23-річного львів’янина. Внаслідок ДТП отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована пасажирка Skoda 37-річна львів’янка», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Винуватцю аварії загрожує до трьох років обмеження волі.