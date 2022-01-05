Мікроавтобус на смерть збив 61-річного пішохода на Львівщині
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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На трасі неподалік Рудок на Львівщині мікроавтобус Citroën Jumpy на смерть збив пішохода. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
Аварія трапилась 4 січня приблизно о 06:30 на автодорозі «Львів – Самбір – Ужгород» поблизу с. Луки (Рудківська ТГ). Водій автомобіля Citroën Jumpy, 36-річний мешканець Самбора, здійснив наїзд на пішохода, 61-річного мешканця с. Виців (Стрілківська ТГ), Самбірського району, який від отриманих травм помер на місці події.
Обставини події встановлюються.
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