На трасі неподалік Рудок на Львівщині мікроавтобус Citroën Jumpy на смерть збив пішохода. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Аварія трапилась 4 січня приблизно о 06:30 на автодорозі «Львів – Самбір – Ужгород» поблизу с. Луки (Рудківська ТГ). Водій автомобіля Citroën Jumpy, 36-річний мешканець Самбора, здійснив наїзд на пішохода, 61-річного мешканця с. Виців (Стрілківська ТГ), Самбірського району, який від отриманих травм помер на місці події.

Обставини події встановлюються.