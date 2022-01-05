Шевченківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водіння водія львівського тролейбуса Ігоря Пархоменка. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, на початку листопада Ігоря Пархоменка затримали п’яним за кермом тролейбуса марки «Електрон» на вул. Варшавській. Він погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала 1,28 проміле алкоголю (допустима норма перевищена у шість разів).

На розгляд справи у суді Ігор Пархоменко не з’явився.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олег Ковальчук визнав водія «Львівелектротрансу» винним у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.