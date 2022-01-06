Аварія трапилася на крутому повороті, водій не впорався з керуванням і перекинув цистерну

В селищі Нагірянка, що на Тернопільщині перекинулася автоцистерна, яка перевозила бензин. На крутому повороті водій не впорався з керуванням і допустив перекидання бензовоза. Аби убезпечити життя місцевих мешканців, з прилеглих будинків евакуювали 10 людей.

Аварія трапилася 5 січня о 20:22 на дорозі Тернопіль - Чернівці. «В селищі Нагірянка Чортківського району відбулося перекидання сідельної автоцистерни з бензином. На місце направили спочатку один черговий караул. Після обстеження місця ДТП прийняли рішення додатково направити ще 10 бійців 6-ої пожежно-рятувальної частини», – повідомляють в ДСНС Тернопільщини.

Причиною направлення додаткових підрозділів стало те, що при перекиданні з автоцистерни почав виливатися бензин, який стікав із пагорба вниз на подвір'я прилеглих будинків. «Після прибуття до місця виклику встановлено, що відбулася розгерметизація цистерни з подальшим виливом пального на узбіччя автодороги. З метою запобігання виникнення пожежі та вибуху створено пінну подушку та виконано обвалування з піску для обмеження розтікання пального», – повідомляють в ДСНС Тернопільщини.

Дорога розташована близько до будинків. Тому сільський голова доручив евакуювати жителів усіх домів, які перебували в можливій зоні вибуху. Загалом евакуйовано 10 місцевих мешканців, а працівники РЕМ відключили електропостачання прилеглих вулиць, аби не допустити найменшої іскри.

Рятувальники провели перекачування пального в резервну автоцистерну. Загалом основна частина рятувальної операції тривала близько трьох годин. Всього на місці події працювали 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки служби порятунку.

В управлінні ДСНС Тернопільщини ZAXID.NET уточнили, що зараз на місці ДТП залишається перекинута автоцистерна, рятувальники будуть чергувати на місці події до повної її ліквідації.