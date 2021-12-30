16-річного підлітка госпіталізували в Ланівецьку міську лікарню

В Ланівцях на Тернопільщині в аварії постраждав 16-річний пішохід. Під вечір 29 грудня на одній із вулиць містечка на підлітка наїхав вантажний автомобіль. Попередньо встановлено, що хлопець був під дією алкоголю.

Неповнолітній переходив дорогу у невстановленому місці. Очевидці на місце ДТП викликали бригаду швидкої допомоги. Медики діагностували в неповнолітнього різні травми, а також зафіксували, що юнак перебував в алкогольному сп'янінні.

«29 грудня о 16.56 районна бригада швидкої виїжджала у Ланівці, на місце ДТП. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки, у стані алкогольного сп’яніння, 160-річний потерпілий шпиталізований у Лановецьку райлікарню», – повідомляють в Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

В поліції Тернопільщини ZAXID.NET повідомили, що факт ДТП було оформлено за ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинили ушкодження людини середньої тяжкості). Зразки крові на наявність алкоголю були відібрані у водія вантажівки.

Також до батьків неповнолітнього, який перебував у сп'янінні застосують адміністративну відповідальність. Їм зарожує штраф у розмірі 175 грн.