18-річному львів'янину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

У Львові патрульні затримали 18-річного хлопця, який погрожував неповнолітнім зброєю та вимагав від них гроші. Як розповіли у патрульній поліції, у вівторок, 21 грудня, близько 15:00 надійшов виклик на вул. Степана Бандери. З'ясувалося, що біля однієї зі шкіл відбувався конфлікт між трьома молодими людьми. Заявник повідомив, що одна людина одягнена в балаклаву.

«Під час з'ясування обставин поліцейські дізналися від учасників конфлікту, що 18-річний хлопець одягнув балаклаву та підготував предмет схожий на пістолет, аби залякати потерпілих. Він дочекався двох учнів, віком 16 та 17 років, після закінчення уроків. Коли вони вийшли, зі слів очевидця і школярів, приставляв пістолет до їхніх грудей», – повідомили у патрульній поліції.

Також він вдарив одного з хлопців в обличчя. Із пояснень підлітків, він вимагав у них щотижневу винагороду у 500 грн та певну інформацію.

Юнак вимагав у підлітків 500 грн та певну інформацію

Під час перевірки поліцейські виявили у 18-річного львів’янина зброю, ймовірно, це стартовий пістолет. Хлопець надав пояснення, що придбав його в магазині для власної безпеки.

Зазначимо, що на вул. Степана Бандери розташовані декілька шкіл. Зокрема це школи №3, №55 та Львівська академічна гімназія. У патрульній поліції не повідомляють учнями якої школи є підлітки. Відомо, що виклик відбувся на вул. Степана Бандери, 1. Проте затримання відбувалося вже біля костелу Ольги та Єлизавети.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, а також повідомили батьків неповнолітніх.

18-річного львів'янина затримали за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. За такі дії йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.