Чоловік розбив скло у МАФі та поранив продавця ножем у руку

У центрі Львова чоловік напав із ножем на продавця МАФу. Продавець кіоску, де продають шаурму, відмовився дати їжу безкоштовно. Тоді 30-річний львів’янин розбив вітрину, а після цього ще й поранив ножем продавця. У патрульній поліції у п'ятницю, 26 листопада, повідомили, що подія трапилася напередодні увечері, близько 23 години на проспекті Свободи. З інформацією про напад до поліції звернувся власник МАФу.

«Зі слів потерпілого, невідомий чоловік підійшов до закладу і попросив їжу, а коли отримав відмову, розбив вітрину закладу. 20-річний продавець розповів, що вийшов до нього на вулицю і невідомий спробував вдарити його в живіт ножем. Потерпілий виставив руку, аби захиститися від удару, і отримав у неї поранення», – повідомили у патрульній поліції.

Фото патрульної поліції

Маючи опис, патрульні почали шукати нападника. Неподалік вони виявили схожого чоловіка, який ховав руки за спиною. Свідки повідомили патрульним, що в руках чоловік тримає ніж.

Нападника затримали, у нього вилучили ніж. Затриманий – 30-річний львів'янин.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Потерпілого продавця госпіталізували.