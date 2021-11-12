У Яворові затримали клієнта готелю під наркотиками за хуліганство і побиття
Мешканець Запоріжжя потрощив майно готелю, вкрав автомобіль і побив чоловіка
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В Яворові поліція затримала хулігана, який у неадекватному стані потрощив меблі, приміщення готелю, викрав автомобіль і жорстоко побив місцевого мешканця. Затриманий – 26-річний чоловік Запорізької області, він був у стані наркотичного сп’яніння.
Інцидент у готелі трапився 11 листопада близько другої години ночі.
«Мешканець Запорізької області в готелі у місті Яворів з хуліганських мотивів пошкодив меблі, побутову техніку, двері кількох номерів, завдавши значної матеріальної шкоди та зірвав роботу закладу. При цьому чоловік поводився, зухвало, неадекватно та грубо лаявся», – розповіли у поліції.
Після цього він вибіг на вулицю, вкрав автомобіль Opel Zafira з подвір’я власниці, а при втечі ще й напав на 57-річного чоловіка. Він жорстоко його побив, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму.
Працівники Яворівського районного відділу поліції затримали хулігана. Як встановили медики, він перебував у стані наркотичного сп’яніння. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.
Розслідування розпочали за трьома статтями Кримінального кодексу: хуліганство, крадіжка автомобіля та умисне тяжке тілесне ушкодження.