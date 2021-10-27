Поліцейські повідомили про підозру у грабежі 14-річному мешканцю Борислава. Протягом місяця він вчинив чотири пограбування – відбирав у підлітків гроші та техніку, погрожуючи побиттям та застосовуючи силу.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 27 жовтня, наразі зафіксовано чотири факти пограбувань, які вчинив 14-річний бориславчанин. Жертвами стали двоє 15-річних підлітків з Борислава.

В одному з випадків підозрюваний, прийшов до хлопця додому та, погрожуючи побиттям, забрав у нього планшет Lenovo та навушники. За кілька днів, зустрівши того ж хлопця на вулиці, 14-річний підліток побив його та відібрав мобільний телефон.

В іншому випадку підозрюваний вимагав у 15-річного хлопця тисячу гривень. Таких грошей хлопець не мав – тоді нападник змусив його зняти у банкоматі зі своєї картки та передати йому 200 гривень (більше готівки зняти не вдалось), а після цього – повів у магазин, де примусив розрахуватись за товар, який забрав собі. Після цього 14-річний хлопець відібрав у свого знайомого мобільний телефон.

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.