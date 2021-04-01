Дівчинка вчилася водити авто і вирішила попрактикуватися на вулиці з активним дорожнім рухом

Увечері 31 березня на вулиці Кульпарківській у Львові патрульні зупинили автомобіль Honda CR-V, за кермом якого помітили дитину. Як з’ясувалося, батько дозволив 14-річній дочці кермувати, а сам сидів поруч на пасажирському сидінні.

42-річний львів'янин підтвердив поліцейським, що за кермом його донька, якій 14 років. Навчаючись водити машину, зі слів батька, дівчині стало нецікаво їздити на майданчиках і вони «виїхали на справжні дороги».

«Дівчинка дуже розхвилювалася. Патрульні заспокоїли її, пояснили все, а також подарували флікер та брелок. Далі вона вже їхала пристебнута на задньому сидінні. Інформацію про цей випадок передали рапортом ювенальній превенції», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

На 42-річного батька винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом). Зазначимо, що за таке порушення з 17 березня 2021 року — штраф 3400 гривень.

Нагадаємо, в Україні отримати водійські права можуть лише повнолітні громадяни.