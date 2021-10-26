46-річний мешканець Солонки з вогнепальної зброї обстріляв трактор, який їхав дорогою біля його будинку

У понеділок, 25 жовтня, у селі Солонка біля Львова стався конфлікт між місцевим мешканцем та трактористом з сусіднього села Зубра через користування дорогою на території садівничого товариства. Під час сварки житель Солонки, який проживає на цій вулиці, обстріляв трактор з вогнепальної зброї.

У поліції Львівщини розповіли, що на території місцевого садівничого товариства поконфліктували 46-річний житель Солонки та 43-річний водій трактора з сусіднього села Зубра. Сварка між чоловіками стосувалася користування місцевою дорогою. Мешканець Солонки заявив, що тракторист не має права там їздити. Під час з’ясування відносин 46-річний чоловік пострілами з пістолета пошкодив трактор, зокрема, влучив у колесо. Водій трактора не постраждав.

Cтрілка затримали, йому загрожує сім років тюрми (фото поліції)

Поліцейські, які прибули на місце події, вилучили у 46-річного жителя Солонки пістолет «Форт-17» та набої до нього, які скерували на експертне дослідження. Чоловіка затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліція не повідомляє, чи був у затриманого дозвіл на користування зброєю.

Правоохоронці готують затриманому підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.