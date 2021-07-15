Водій намагався втекти від поліції, однак з пострілами його таки вдалось затримати

Миколаївський районний суд Львівщини визнав винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю чоловіка, що обстріляв авто львівського таксиста біля Миколаєва на трасі Київ – Чоп. Цей інцидент стався ще у 2016 році, але справа дійшла до вироку лише тепер. 41-річному Юрію Ткачуку присудили 3,5 роки тюрми, однак звільнили від відбування цього покарання, замінивши його річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, у лютому 2016 року на трасі Київ – Чоп біля села Тростянець, що під Миколаєвом, обстріляли автомобіль 23-річного львівського таксиста, який віз 40-річну пасажирку до Миколаєва. У певний момент жінка попросила таксиста зупинитися раніше – у селі Тростянець. Біля місця висадки на трасі Київ – Чоп був припаркований позашляховик SsangYong Actyon. Коли таксист зупинився, з позашляховика вийшов невідомий, який почав стріляти по його авто.

Ні таксист, ні його пасажирка не постраждали, куля пробила лише задній бампер таксі Škoda Octavia. 23-річний таксист відразу ж втік, телефонуючи у поліцію, а за кількасот метрів висадив пасажирку на її прохання.

SsangYong Actyon зі стрільцем відразу ж оголосили в розшук і за кілька годин його знайшли біля Липник. Водій намагався втекти від поліції, однак з пострілами його таки вдалось затримати. У салоні позашляховика перебували двоє мешканців Стрийського району, на той час віком 35 та 37 років, а також 40-річна львів’янка, яка була пасажиркою таксі, яке раніше обстріляли.

Оперативне відео поліції з затримання

Під час погоні водій SsangYong Actyon погрожував зброєю з вікна позашляховика, а також цілився у поліцейських. Під час затримання у салоні зброї уже не було, очевидно, він встиг її викинути, але поліцейські вилучили патрони до пістолета.

Одразу після затримання поліція повідомляла, що чоловік був п’яним за кермом, а пасажирка таксі, яку знайшли у салоні SsangYong Actyon, виявилась його цивільною дружиною.

Під час розслідування цього інциденту Юрій Ткачук визнав свою провину та уклав угоду з прокурором про визнання своєї вини. Справу розглядали понад 5 років, проте у вироку суду, що відбувся 7 липня 2021 року, не вказані мотиви такого вчинку.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олександр Бачун визнав чоловіка винним у незаконному поводженні зі зброєю та хуліганстві, призначивши 3,5 роки тюрми, відразу ж замінивши його річним іспитовим терміном.