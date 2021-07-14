Підозрювані у нападі намагались втекти на авто BMW X5, однак їх оперативно затримали

Поліція Рівненської області оперативно затримала трьох чоловіків, що вчинили розбійний напад на львівського підприємця. Вони погрожували чоловіку пістолетом, викравши ключі від його авто та 800 тис. грн.

26-річний підприємець зі Львова разом з водієм приїхав у Дубно на мікроавтобусі Renault Trafic. Чоловік займається продажем будматеріалів і отримав замовлення у Рівненську область. Львів’яни приїхали на АЗС біля міста Дубно, де мали зустрітись з покупцями, але замовник попросив їх під’їхати до гаражного кооперативу неподалік та сказав, що зустріне їх там.

Чоловік підсів до них в авто, показав, куди їхати і де зупинитися. Під час руху він погрожував львів’янам пістолетом. Коли авто зупинилось, то до них підійшов ще один чоловік, який допоміг нападнику зв’язати руки львів’янам. Після цього нападники забрали ключі від авто, 800 тис. грн, їхні телефони та документи.

Фото поліції у Рівненській області

Нападники сіли у автомобіль BMW X5 та поїхали, залишивши зв’язаних львів’ян. Викликати поліцію їм допоміг перехожий. Авто BMW X5 помітили на в’їзді у Рівне, але водій намагався втекти від поліції. Унаслідок переслідування поліцейські затримали трьох мешканців Рівненщини. Це 42-річний мешканець Рівненського району, 30-річний рівнянин та 28-річний житель Дубенського району.

Наразі у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст.187 ККУ (розбій), тривають слідчі дії.