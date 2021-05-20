Під час руху на трасі Київ-Житомир поліція затримала трьох бандитів, серед яких і мешканець Львівської області, за розбої та катування людей

Поліція затримала трьох особливо небезпечних бандитів – це мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей. Злочинці вчинили особливо жорстокі злочини у кількох областях. Вони вимагали гроші у своїх жертв катувавши їх. Про резонансне затримання повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко, у четвер, 20 травня.

Група злочинців нападали на людей у них вдома, вони завжди мали при собі вогнепальну та холодну зброю, якою погрожували. Перед нападами члени угруповання вивчали спосіб життя своїх потенційних жертв, їхнє матеріальне становище, поведінку, зв’язки, стежили чи не перебувають ті поза межами дому.

Усі напади бандити скоювали ввечері або вночі. Своїх жертв злочинці зв’язували та катували, зокрема розпеченою праскою.

У четвер, 20 травня, поліцейські затримали трьох активних учасників угруповання на трасі Київ-Житомир. Поліція встановила, що кожен учасник банди виконував свою роль. Розброї злочинці вчинили у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Харківській областях.

«Ця група працювала жорстко та агресивно. Під час злочинів поводилися достатньо зухвало, влаштовували погроми, катували людей, зокрема розпеченою праскою, перед цим прив’язуючи скотчем до стільця», – повідомив Ігор Клименко.

Останній розбій злочинці вчинилиу нещодавно у Харкові. Чоловіки катували жінку праскою та забрали у неї 60 тис. євро, 50 тис. доларів та коштовності.

Розбійні напади бандити здійснювали також і на офіси підприємств. Усі затримані вже раніше були судимі за вчинення аналогічних злочинів, а загальна сума викрадених ними грошей становить понад 200 тис. доларів.

Після вчинення розбоїв бандити спалювали автомобілі, якими користувалися. За даними поліції, аби замести сліди, злочинці спалили більше десяти машин.

За вчинення тяжких злочинів членам злочинного угрупування може загрожувати до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.