Підозрюваних затримали в аеропорту «Бориспіль», коли вони повернулися з відпочинку в Домінікані

Поліцейські трьох областей затримали членів банди, яка впродовж 2020-2021 років тероризувала жителів Західної України. Усі четверо затриманих – мешканці Львівщини, професійні спортсмени з боксу та боротьби. Вони нападали та грабували людей, які займалися валютними операціями.

У вівторок, 30 березня, в поліції Тернопільщини повідомили про результати масштабної спецоперації, проведеної спільно з поліцейськими Чернівецької та Київської областей.

Організатор банди – чемпіон світу з кікбоксингу, 45-річний житель Львова. Чоловік дотепер є підсудним в іншій справі – щодо розбійного нападу, вчиненого в 2015 році. Водночас він продовжував злочинну діяльність – зорганізував банду, яка нападала та грабувала валютників. Усі його співучасники – професійні спортсмени з боксу та боротьби.

До банди входили професійні спортсмени з боксу та боротьби

Перш ніж піти на злочин, підозрювані стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях та місця перебування. Зокрема, за версією поліції, наприкінці 2020 року вони напали на подружжя у селищі Березовиця на Тернопільщині та відібрали близько 256 тис. грн. У січні 2021 року члени банди привласнили 140 тис. євро, які належали жителю Чернівців.

При цьому підозрювані купували собі дорогі елітні іномарки та відпочивали на елітних світових курортах.

Діяльність угруповання правоохоронці документували упродовж кількох місяців. Лише зараз провели масштабну спецоперацію, до якої залучили більше сотні фахівців. Було проведено 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. Під час обшуків у чоловіків вилучили елітні автомобілі, балаклави та бити, якими вони користувалися під час нападів, а також іноземну та українську валюту.

Кількох підозрюваних затримали у міжнародному аеропорту «Бориспіль», коли вони повернулися з чергового відпочинку з Домінікани. Інших учасників виявили на території Львівської області. Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 186 (грабіж) та ч. 4 ст 187 (розбій) ККУ. Трьом особам вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Доля ще одного розглядається в суді.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинного угруповання.