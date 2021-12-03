У домі поліцейського, крім нього та дружини, були ще троє їхніх малих дітей

Увечері 2 грудня четверо невідомих прийшли до будинку 38-річного поліцейського у Сарнах на Рівненщині і побили його та 32-річну дружину, яка намагалася припинити бійку. Поліцейський вистрелив кілька разів зі свого пістолета на гумових кулях і поранив кількох нападників. Двоє поранених потрапили до лікарні, перебувають на лікуванні й поліцейський з дружиною. З’ясовувати деталі події приїхали представники Державного бюро розслідувань.

Про конфлікт у Сарнах із застосуванням зброї повідомила 3 грудня поліція Рівненської області. Напередодні близько 22:00 четверо чоловіків прийшли до будинку поліцейського й стали грюкати у браму. До них вийшов господар, місцевий поліцейський, й непрохані гості напали на нього, стали бити й повалили на землю. Намагаючись припинити бійку, втрутилася дружина правоохоронця, й вона також одержала травми.

«Аби захистити себе і родину, поліцейський застосував спецзасіб для відстрілу гумовими кулями. У результаті чотирьох зловмисників затримали… Двоє з них перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, інші - у лікарні під охороною. Також до медзакладу із тілесними ушкодженнями госпіталізували подружжя», — повідомляє поліція.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Сарненського відділу поліції та обласного управління поліції. Прибули також представники Державного бюро розслідувань, які мають встановити, чи правильно у цій ситуації діяв правоохоронець. За попередніми даними, між групою чоловіків та працівником поліції виник конфлікт біля місцевого магазину, після чого вони прийшли з’ясовувати стосунки до будинку поліцейського.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення на строк до чотирьох років.