Про іншого нападника поліція поки нічого не повідомляє

Рівненська поліція оголосила 31-річному рівнянину про підозру у розбійному нападі та пограбуванні подружжя підприємців. Зловмисник з чималою сумою грошей утік, а коли встановили його особу, він уже перебував під вартою на Житомирщині за інший злочин. На щастя, пограбовані рівняни унаслідок нападу на них не зазнали серйозних травм.

Підозру у розбійному нападі, побитті та пограбуванні подружжя підприємців з Рівного зловмисникові оголосили у вівторок, 30 листопада. Як повідомляє поліція Рівненської області, близько першої години ночі 23 серпня подружжя рівнян повернулися до квартири, яку орендувало. У помешканні на них напали двоє чоловіків у капюшонах та чорних масках. Один з них пирснув в очі сльозогінним газом 40-річному чоловікові, повалив його на підлогу і став бити ногами й руками, погрожуючи вбити, якщо не віддасть гроші. Інший застосував балончик до 37-річної дружини підприємця і став її душити, коли жінка стала кричати, запхав рота рушником.

Урешті нападники взнали пароль до сейфа, дістали $15 тис. та 500 євро, зв’язали подружжя та замкнули у квартирі. Жінці вдалося звільнитися, й вона одразу зателефонувала до поліції та на «швидку». Медики діагностували у потерпілих крововиливи, забої та осаднення. Поліцейські вилучили з місця події маску, яку потерпілий зірвав з одного з нападників. Його особу встановили. На той момент з'ясувалося, що цей 31-річний рівнянин перебуває під вартою в Овручі на Житомирщині за крадіжку, яку вчинив, уже перебуваючи у розшуку.

Підозрюваний заперечував свою причетність до нападу та пограбування підприємців. На підставі зібраних доказів та експертиз йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Триває розслідування.