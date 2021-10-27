Зловмисники погрожували жертвам зброєю, вимагаючи гроші

Рівненська поліція викрила в області злочинну групу, яка скоювала розбійні напади на підприємців. Аби залякати жертв, чоловіки погрожували жертвам зброєю та насильством, вимагаючи виплатити від 7500 до 50 тис. доларів. Організатором нападів виявився 22-річний мешканець Рівного. Сьогодні, 27 жовтня, суд має обрати учасникам злочинної групи запобіжні заходи.

Про викриття трьох учасників злочинної групи у середу, 27 жовтня, повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Там уточнили, що учасники банди встигли скоїти три напади.

«Організував діяльність злочинної групи 22-річний житель Рівного, його спільниками були двоє знайомих. Угруповання «спеціалізувалося» на розбійних нападах та вимаганні коштів. Встановлено, що у фермера зловмисники вимагали $50 тис., в одного місцевого мешканця – $20 тис. Аби змусити чоловіка віддати кошти, пошкодили його автомобіль. Також фігуранти здійснили розбійний напад на магазин та заволоділи $7,5 тис. Усі протиправні дії вони поєднували з погрозами фізичного насильства та застосуванням зброї», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області та поліція провели низку обшуків, вилучивши у затриманих зброю, набої, електрошокер та чорнові записи злочинної групи. Чоловікам офіційно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій), ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання) та ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.