ДБР підозрює трьох співробітників Служби безпеки України у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Слідство встановило, що минулого року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували іноземця, вимагаючи у нього 200 тис. доларів США.

Затриманий правоохоронцями працівник IT-сфери нібито розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації.

Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували.

До того ж вони незаконно проникли до житла потерпілого, звідки викрали його особисте майно.

Затриманий не мав необхідної суми і домовився розрахуватись із правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його Нацполіції.

На підставі ухвал суддів у серпні 2021 року цих співробітників СБУ відсторонили від посад та застосували до них запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Одному з підозрюваних Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід на тримання під вартою.