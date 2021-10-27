Троє працівників СБУ викрали і катували іноземного ІТ-фахівця
Співробітники СБУ вимагали в іноземця 200 тис. доларів викупу
ДБР підозрює трьох співробітників Служби безпеки України у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця. Про це повідомила прес-служба ДБР.
Слідство встановило, що минулого року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували іноземця, вимагаючи у нього 200 тис. доларів США.
Затриманий правоохоронцями працівник IT-сфери нібито розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації.
Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували.
До того ж вони незаконно проникли до житла потерпілого, звідки викрали його особисте майно.
Затриманий не мав необхідної суми і домовився розрахуватись із правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його Нацполіції.
На підставі ухвал суддів у серпні 2021 року цих співробітників СБУ відсторонили від посад та застосували до них запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
Одному з підозрюваних Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід на тримання під вартою.