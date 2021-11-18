Громадянин Азердбайджану кілька місяців вимагав гроші та погрожував родині підприємця

Прокуратура відправила до суду справу щодо 46-річного громадянина Азербайджану, кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який протягом кількох місяців вимагав гроші від закарпатського підприємця та погрожував його родині. Чоловіка затримали ще на початку червня 2021 року, раніше він вже відсидів 15 років у тюрмі за вбивство, зараз затриманому загрожує до 7 років за ґратами.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, до суду вже скерований обвинувальний акт щодо громадянина Азербайджану, котрий фігурує у санкційних списках РНБО як кримінальний авторитет і злодій в законі. Його звинувачують за ст. ч. 2 ст. 189 ККУ (повторне вимагання з погрозами застосування насильства).

«Іноземець протягом чотирьох місяців систематично вимагав грошові кошти в розмірі 1000 доларів і 1200 євро від керівника товариства, що займається виробництвом меблів. Приводом стало невчасне виконання одного з замовлень. Обвинувачений телефонував чоловіку, представлявся «смотрящим» за Тячівським районом і погрожував йому та його родині», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури, затримали 46-річного громадянина Азербайджану у червні 2021 року, відомо, що чоловік є неодноразово судимий, зокрема, за вбивство і розбій, має зв’язки з криміналітетом на Закарпатті. Чоловік є серед 111 кримінальних «авторитетів», включених до санкційного списку РНБО. Протягом слідства затриманий перебував під вартою без можливості внесення застави.