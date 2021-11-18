Ввечері, 17 листопада, на одній із станцій метро в Харкові конфлікт екс-правоохоронця та групи студентів через неправильне носіння масок закінчився стріляниною. Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, у вагоні поїзда 44-річний колишній співробітник податкової поліції області зробив зауваження групі студентів через неправильне носіння масок. Натомість студенти почали нецензурно лаятись до чоловіка.

І студенти, і екс-правоохоронець вийшли на станції «Держпром». Там словесна суперечка переросла в штовханину – студенти напали на чоловіка. Після цього той дістав пістолет і здійснив декілька пострілів вгору та в ногу одного зі студентів.

На місце події до станції метро прибула поліція. Чоловік не намагався втекти з місця події, свій вчинок він пояснив необхідною самообороною.

Внаслідок інциденту постраждав 23-річний чоловік, який отримав поранення стопи. Від госпіталізації до лікарні постраждалий відмовився. Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство, яка передбачає до 5 років обмеження волі.