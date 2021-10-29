Поліцейські не змогли оштрафувати начальника поїзда за неправильно вдягнену маску

На головному залізничному вокзалі Львова поліцейські намагалися затримати начальницю поїзда «Лисичанськ-Ужгород» за неправильно вдягнену маску. Начальниця поїзда відмовлялася надати документи, які підтверджують її особу, щоби на неї склали постанову про порушення карантину. Конфлікт завершився, коли поїзд рушив за графіком і поліцейські вискочили з вагона.

Конфлікт на відео зняла сама начальниця поїзда Маргарита Козак, його у четвер, 28 жовтня, оприлюднив у Facebook транспортний блогер Олег Васильєв.

Як видно з відео, інцидент відбувся у вагоні поїзда. Поліцейський просить начальницю поїзда «Лисичанськ-Ужгород» надати паспорт для складання на неї постанови про порушення карантину – маска на її обличчі не закривала рот та ніс. Маска в Маргарити Козак, справді, була неправильно одягнена. Коли начальниця поїзда відмовляється надати паспорт, її пропонують доправити в чергову частину для встановлення її особи та складання постанови про накладення штрафу (розмір штрафу 170-255 грн).

Відео з місця події, яке оприлюднив Олег Васильєв

Під час конфлікту начальниця поїзда навіть телефонує на лінію 102 та скаржиться на поліцейських, які вимагають у неї надати документи. Поліцейський стверджує, що не лише начальниця поїзда порушує умови карантину, а й багато пасажирів перебувають у поїзді без маски.

Конфлікт завершися нічим. Начальниця поїзда дає команду про відправлення за графіком. Коли ж поїзд рушає з місця, поліцейські покидають вагон, так і не склавши постанови про порушення.

Дотримання карантину на вокзалі перевіряли працівники поліції на Львівській залізниці. У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що проводять перевірку щодо цього інциденту, про результати якої повідомлять згодом.