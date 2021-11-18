Поліцейські ввели у Миколаєві спецоперацію, стрілка розшукують

У дворі одного із будинці в центрі Миколаєва невідомий застрелив чоловіка та ще одного поранив. За даними місцевих ЗМІ, загиблий – 51-річний бізнесмен Ігор Пліндик.

Про стрілянину у дворі одного із будинку на вулиці Сінній у центрі міста повідомили місцеві мешканці ввечері 17 листопада, вказує поліція Миколаївщини. Після прибуття на місце події поліцейські виявили тіло чоловіка із вогнепальними поранення. Поранення дістала ще одна людина – їй надали медичну допомогу.

Місцевий сайт «Новини N» пише, що загиблий – 51-річний Ігор Пліндик, він мешканець Миколаєва та має відношення до будівельного бізнесу. За даними журналістів, у чоловіка вистрілили із мисливської рушниці, коли той разом із дівчиною заїхав у двір будинку на вулиці Сінній. Він спробував втекти, однак вбивця наздогнав його та добив біля під’їзду. За попередніми даними, дівчину стрілок він не зачепив.

За кілька кварталів від місця злочину поліцейські таки знайшли рушницю з якої, ймовірно, стріляв убивця. На ній виявили плями крові. Її відправили на експертизу.

На місці працюють слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти. Справу розслідують за статтею про умисне вбивство. В самому Миколаєві поліцейські ввели спецоперацію. Стрілка розшукують.