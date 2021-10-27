Вулиця Шкілька вузька, вогонь міг перекинутися на інші автомобілі та будівлі

Близько першої години ночі 27 жовтня рятувальники та поліцейські отримали повідомлення про пожежу в автомобілі Audi A3 у центрі Рівного. Рятувальники вогонь загасили, поліцейські кажуть, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу і що автомобіль належить місцевому підприємцю.

Повідомлення про пожежу поліція та рятувальники отримали практично одночасно. Біля багатоквартирного будинку на вул. Шкільній неподалік будівлі Рівненського міського суду горів автомобіль Audi A3. Від вогню почав плавитися бампер припаркованого поряд Volkswagen Caddy. Рятувальники вогонь загасили, передня частина Audi A3 згоріла повністю. Потерпілих немає.

Як повідомляє поліція Рівненської області, слідчо-оперативна група встановила, що Audi А3 належить 43-річному рівненському підприємцю, який займається торгівлею та має кафе. На місці події вилучили предмет, схожий на смолоскип, та пожежне сміття. За ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють особу палія.