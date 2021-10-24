Пожежа також пошкодила автомобіль, припаркований поруч з автівкою Дмитра Калюжного

У Харкові невідомі підпалили Lexus заступника керівника генеральної інспекції Офісу генпрокурора Дмитра Калюжного, повідомив у неділю, 24 жовтня, «Бабель» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах. Відділ, у якому працює Калюжний, займається внутрішньою безпекою, тобто слідкує за своїми прокурорами, аби ті не порушували закони.

Подія сталася близько другої години ночі на вулиці Ньютона, 104. Постраждалих немає – пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За словами Калюжного, це авто перебувало у його користуванні, а за документами належить батькові.

Вогонь пошкодив передню частину капоту моторного відсіку. Попередня причина займання – підпал за допомогою легкозаймистої речовини.

За інформацією рятувальників, пожежа також пошкодила автомобіль, який був припаркований поруч. У Skoda Oktavia почали плавитись задній бампер та ліхтарі, але до займання не дійшло.

Раніше Калюжний працював у обласному управлінні СБУ у відділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а на роботу в Офіс генпрокурора потрапив у червні цього року. За інформацією Police Control Ukraine, підпал міг бути помстою працівників місцевої прокуратури чи поліцейських – фігурантів корупційних справ, за якими проводив розслідування Калюжний, працюючи в СБУ.