За даними ЗМІ, чоловік кинув «коктейль Молотова» у двір будинку Ігоря Жовкви

Полцейські затримали 25-річного чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції. Обійшлося без постраждалих.

Чоловіка затримали о 4 годині ранку 22 жовтня у Дарницькому районі Києва, повідомляє поліція. Він родом із селища Косарі, що на Черкащині. Не має постійного місця роботи та проживання.

Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. Адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram.

фото СБУ

Чоловік розповів, що це йому начебто обіцяли заплатили 4 тис. доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому невідомі.

Наразі кіберполіція намагається встановити особу замовника. Справу відкрили за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Затриманому мають повідомити про підозру.

Поліцейські не вказують ім’я посадовця Офісу президента, в двір будинку якого кинули «коктейль Молотова». За даними «Української правди», йдеться про Ігоря Жовкву.