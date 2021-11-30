Усередині під час загоряння була одна жінка, яка заховалася в підвалі

Увечері 30 листопада невідомі напали на салон краси на вулиці Шота Руставелі у Львові, обікрали його працівниць та підпалили приміщення. Пожежу вдалося загасити, ніхто серйозно не постраждав.

Першим про інцидент повідомив львівський журналіст Василь Хомин, який опублікував відео з місця події. Судячи з відео, напад трапився на вулиці Шота Руставелі, 20, де розташований центр медичної косметології MM Tutti Belli.

«Невідомі, за словами постраждалих, увірвались в салон на вул. Шота Руставелі, покидали персонал на підлогу, забрали цінні речі і наостанок підпалили приміщення. Кажуть, що в приміщенні залишилась ще одна людина, її намагаються врятувати. На місці вже працюють наряди поліції, пожежні, швидка, служба газу», – написав Василь Хомин.

У прес-службі ДСНС повідомили ZAXID.NET, що на місце виїхали дві пожежні машини, погасити пожежу вдалося о 19:48, згоріли речі на площі приблизно 8 м2. Усередині під час загоряння була одна жінка, яка заховалася в підвалі, вона не постраждала.

У прес-службі поліції ZAXID.NET розповіли, що на місці працює слідчо-оперативна група та інші працівники територіального відділу поліції, вони встановлюють особи усіх причетних до інциденту.