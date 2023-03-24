Наприкінці листопада 2021 року двоє чоловіків напали та підпалили салон краси MM Tutti Belli на вул. Шота Руставелі

Галицький районний суд Львова засудив нападників, які підпалили салон краси у центрі міста. Один з чоловіків розлив бензин на косметологічний апарат, від чого він вибухнув. Суд призначив обом чоловікам по шість років тюрми.

Як вказано у вироку суду, наприкінці листопада 2021 року двоє чоловіків напали та підпалили салон краси MM Tutti Belli на вул. Шота Руставелі у центрі Львова. Вони потрапили у салон начебто під приводом забрати косметику, однак напали на працівниць салону та розлили бензин на косметологічний апарат, який був ввімкнений у розетку та вибухнув.

У матеріалах справи вказано, що на салон MM Tutti Belli напали двоє чоловіків з Харкова та Одеси. За два дні до нападу вони спеціально приїхали до Львова, щоб виконати план організатора, який заплатив їм за «роботу» по 1,5 тис. доларів.

Потрапивши у салон, один з чоловіків одразу підійшов до адміністраторки, схопив її за шию та руку, застосовуючи газовий балончик «Терен-4». У залі очікування була ще одна жінка. Поки один з нападників утримував їх та забирав у них мобільні телефони, щоб вони не могли викликати поліцію, інший пішов у процедурний кабінет, де у цей час перебувала відвідувачка. Чоловік її вигнав з кабінету та розлив бензин на косметологічний апарат, який був ввімкнений у розетку, після чого він вибухнув.

У суді нападник розповів, що після того, як він вилив бензин на апарат, він почав іскритись та вибухнув. Унаслідок вибуху його відкинуло до стіни. Чоловік заявляє, що він отримав серйозні опіки і близько двох місяців не міг нормально ходити.

Обоє нападників втекли з місця пожежі, викликавши таксі, номер якого їм заздалегідь дав організатор злочину. Їх відвезли у Рівне, звідки один з чоловік поїхав до Одеси, а інший у Київ. У суді виконавці злочину заявляли, що вони не мали наміру підпалювати салон, вони просто мали налякати власницю та «натякнути», що салон треба закрити.

Справу розглядав суддя Віталій Радченко, він визнав нападників винними у хуліганстві та умисному знищенні майна, обох чоловіків засудили до шести років тюрми кожного. Вони також мають виплатити 30 тис. грн постраждалим від нападу жінкам та понад 80 тис. грн за проведення експертиз.

Матеріали щодо організатора злочину виділені в окреме кримінальне провадження.