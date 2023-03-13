Під час передачі другої частини грошей у сумі 20 тис. грн організатора та членів банди затримали

Личаківський районний суд Львова виніс вирок одному з членів злочинної групи, які під виглядом тероборони займались рекетом, викрадали та катували людей у Львові. Члену банди призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки.

Як вказано у вироку суду 9 березня 2023 року, приблизно у червні 2022 року (точний час слідством не встановлений) у Львові створили злочинну групу, до якої, окрім організатора, входили ще щонайменше шестеро людей.

Організатор злочинної групи був командиром ДФТГ (добровольче формування тероборони). Наприкінці липня у нього була інформація, що поліцейські виїхали на виклик щодо вчинення домашнього насилля в одному з районів Львова. Він дав вказівку кільком членам банди, які в цей час були на незаконному патрулюванні, поїхати за цією адресою та сам поїхав туди. Вони дочекались, коли поліцейські поїдуть, та почали бити чоловіка на вулиці біля житлових будинків, використовуючи, зокрема, гумові кийки, поки йому не вдалось втекти.

Окрім цього члени банди також вимагали у львів’янина 30 тис. грн, погрожуючи відібрати його авто Lada Priora. Під погрозами члени банди змусили львів’янина залишити авто на вказаній ними АЗС та віддати їм ключі та свідоцтво про реєстрацію, поки чоловік не виплатить їм грошей. Чоловік звернувся до правоохоронців та під час передачі другої частини грошей у сумі 20 тис. грн організатора та членів банди затримали.

Після затримання СБУ Львівщини повідомляла, що їх фахівці встановили факти викрадення, незаконного позбавлення волі та катування людей членами цієї банди.

Суд розглянув справу щодо одного з учасників цієї банди, він визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглядав суддя Назар Стрепко, який визнав члена злочинної групи винним у вчиненні низки злочинів, зокрема передбачених ч. 2 ст. 255 ККУ; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 296 ККУ; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 355 ККУ. Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з призначенням іспитового терміну у два роки.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.