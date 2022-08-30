Служба безпеки України викрила на Львівщині злочинну організацію, яка під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони займалася рекетирством, викрадала та катувала місцевих мешканців.

Як повідомила прес-служба СБУ 30 серпня, до складу злочинної організації входило більше шести мешканців Львівщини. Вони займались вимаганням грошей під надуманими приводами, а в разі несплати застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

«Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. (...) Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі поліції Львівщини уточнили, що організатора та двох учасників злочинної організації затримали на місці злочину відразу після отримання ними 20 тис. грн, які зловмисники вимагали від потерпілого за повернення автомобіля, який вони в нього викрали. Затримання відбулося із залученням бійців спецпідрозділу поліції «КОРД» та Центру спеціальних операцій «А». Ще трьох зловмисників затримали за місцями їх проживання.

Шістьом затриманим повідомили про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема, за створення та участь у злочинній організації (від 5 до 12 років ув’язнення), викрадення людей (від 5 до 10 років), вимагання в умовах воєнного стану (від 7 до 12 років) та хуліганство (від 3 до 7 років). Суд вже взяв їх під варту без права внесення застави.

Співробітники СБУ встановлюють інших учасників «добробату», а також перевіряють причетність затриманих до інших злочинів.