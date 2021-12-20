Сім'я проживає в антисанітарних умовах, а тому працівники поліції тимчасово вилучили дитину

Поліцейські вилучили у 29-річної мешканки Тернополя 4-річного сина через неналежні умови проживання. Дитину забрали після дзвінка самої жінки, яка повідомила, що 36-річний співмешканець погрожує побити її та дитину. На самого чоловіка склали протокол за домашнє насильство і тимчасово заборонили наближатися до жінки із дитиною.

Про інцидент на вул. Микулинецькій Патрульна поліція Тернопільщини повідомила у понеділок, 20 грудня, зазначаючи, що випадок трапився днями. «Жінка звернулася на спецлінію 102 та повідомила, що співмешканець погрожує побити її та малолітнього сина. Інспектори патрульної поліції, соціальні працівники та працівники мобільної групи «Поліна» миттєво направились на допомогу на вул. Микулинецькій. Чотирирічний хлопчик перебував в антисанітарних умовах: брудний посуд та одяг, порожні пляшки, які лежали по всій квартирі, обшарпані стіни, і це далеко не весь жах, який побачили патрульні», – йдеться у повідомленні патрульних.

Там уточнюється, що у приміщенні помітили 29-річну матір, у якої були явні ознаки сп’яніння. «Жінка навіть не змогла пред’явити документи на дитину, бо ще не встигла отримати свідоцтво про народження. З огляду на з'ясовані обставини, поліцейські не могли далі залишати хлопчика за адресою проживання. Тому оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини з сім'ї», – уточнюють правоохоронці. Дитину поліцейські відвезли до тернопільського центру соціальної реабілітації дітей. Там хлопчик пробуде близько двох тижнів, поки працівники соцслужб не переконаються в тому, що мати покращила умови проживання малечі. Якщо ж цього не станеться, то вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.