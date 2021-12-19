ДТП трапилась між автомобілями Subaru Outback та Skoda A7

Троє дітей травмувались під час зіткнення двох автомобілів на об'їзній дорозі Львова в суботу, 18 грудня. В машинах не було дитячих крісел для безпечного перевезення дітей.

Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини, ДТП трапилась в суботу, 18 грудня, близько 16:00 на об'їзній дорозі Львова. У ДТП зіткнулись автомобілі Subaru Outback та Skoda A7. Попередньою причиною аварії є те, що один із учасників не переконався у безпечності виїзду з другорядної дороги на головну.

Внаслідок ДТП постраждало троє дітей: 2-річний хлопчик та дівчата віком 11 та 13 років. Їх забрали до дитячої лікарні.

У патрульній поліції уточнили, що дитячих автомобільних крісел чи інших засобів безпечного перевезення дітей в автомобілях не було.

У поліції зауважують, що за 11 місяців цього року на території Львівської області зареєстрували 371 ДТП за участю дітей.